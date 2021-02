Quali sono le differenze tra Pokemon Diamante e Perla?

Dopo i tanti rumor delle ultime settimane Nintendo ha finalmente deciso di annunciare i remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, chiamati Diamante Lucente e Perla Splendente. Vediamo quindi quali sono le differenze tra i due titoli originali.

Pokémon Diamante e Pokémon Perla, pubblicati nell’ormai lontano 2006 su Nintendo DS, rappresentano la quarta generazione della longeva saga di Pokémon, all’interno della quale ritroviamo anche Pokémon Platino, pubblicato successivamente come terzo titolo della quarta generazione.



I due giochi sono ambientati nella regione fittizia di Sinnoh, e gli starter di Pokemon Diamante e Perla tra cui potremo scegliere per iniziare la nostra avventura (i cosiddetti starter) sono uguali in entrambi i titoli: stiamo parlando di Piplup, Chimchar e Turtwig.

Le vere differenze tra i due titoli iniziano quando si va a prendere in considerazione la lista dei pokémon disponibili sulle due versioni del gioco: ciascun titolo possiede infatti alcune creature uniche che non sono presenti all’intero del suo gemello, una cosa perfettamente in linea con la tradizione della serie, e che si riflette particolare nei due differenti Pokémon Geggendari di copertina, ovvero Dialga per Pokémon Diamante e Palkia per Pokémon Perla. Ecco di seguito la lista completa di tutti gli altri pokémon unici; vi ricordiamo che potete consultare la loro scheda dettagliata all’interno del Pokédex completo della serie.

Pokémon esclusivi versione Diamante

Seel (#086 del Pokédex)

(#086 del Pokédex) Dewgong (#087 del Pokédex)

(#087 del Pokédex) Scyther (#123 del Pokédex)

(#123 del Pokédex) Murkrow (#198 del Pokédex)

(#198 del Pokédex) Scizor (#212 del Pokédex)

(#212 del Pokédex) Larvitar (#246 del Pokédex)

(#246 del Pokédex) Pupitar (#247 del Pokédex)

(#247 del Pokédex) Tyranitar (#248 del Pokédex)

(#248 del Pokédex) Poochyena (#261 del Pokédex)

(#261 del Pokédex) Mightyena (#262 del Pokédex)

(#262 del Pokédex) Aron (#304 del Pokédex)

(#304 del Pokédex) Lairon (#305 del Pokédex)

(#305 del Pokédex) Aggron (#306 del Pokédex)

(#306 del Pokédex) Kecleon (#352 del Pokédex)

(#352 del Pokédex) Cranidos (#408 del Pokédex)

(#408 del Pokédex) Rampardos (#409 del Pokédex)

(#409 del Pokédex) Honchkrow (#430 del Pokédex)

(#430 del Pokédex) Stunky (#434 del Pokédex)

(#434 del Pokédex) Skuntank (#435 del Pokédex

(#435 del Pokédex Dialga (#483 del Pokédex)

Pokémon esclusivi versione Perla

Slowpoke (#079 del Pokédex)

(#079 del Pokédex) Slowbro (#080 del Pokédex)

(#080 del Pokédex) Pinsir (#127 del Pokédex)

(#127 del Pokédex) Slowking (#199 del Pokédex)

(#199 del Pokédex) Misdreavus (#200 del Pokédex)

(#200 del Pokédex) Houndour (#228 del Pokédex)

(#228 del Pokédex) Houndoom (#229 del Pokédex)

(#229 del Pokédex) Stantler (#234 del Pokédex)

(#234 del Pokédex) Spheal (#363 del Pokédex)

(#363 del Pokédex) Sealeo (#364 del Pokédex)

(#364 del Pokédex) Walrein (#365 del Pokédex)

(#365 del Pokédex) Bagon (#371 del Pokédex)

(#371 del Pokédex) Shelgon (#372 del Pokédex)

(#372 del Pokédex) Salamence (#373 del Pokédex)

(#373 del Pokédex) Shieldon (#410 del Pokédex)

(#410 del Pokédex) Bastiodon (#411 del Pokédex)

(#411 del Pokédex) Mismagius (#429 del Pokédex)

(#429 del Pokédex) Glameow (#431 del Pokédex)

(#431 del Pokédex) Purugly (#432 del Pokédex)

(#432 del Pokédex) Palkia (#484 del Pokédex)

Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente, la data di uscita non è stata ancora rivelata ma possiamo ipotizzare un lancio previsto per i mesi autunnali, come da tradizione per la serie.