Quali sono le differenze tra remake e remastered? La risposta di Nightdive Studios

Continuate ad avere dubbi circa le differenze che intercorrono tra il remake e la remastered di un videogioco? Sappiate allora che a spiegare le pincipali caratteristiche di ciascun tipo di operazione ci ha pensato Nightdive Studios, un team che si occupa proprio di riportare in auge vecchie glorie.

La software house che ha riproposto di recente titoli di rilievo come Turok, Doom 64 e Shadow Man ha risposto ad alcune domande della redazione di VideoGamesCrhonicle su quali sono le principali differenze tra il remake e la remastered di un videogioco, annosa questione sulla quale molti hanno ancora oggi dei dubbi, anche a causa di alcune bizzarre mosse di marketing delle aziende.

Ecco di seguito alcune delle dichiarazioni di Stephen Kick, il CEO di Nightdive Studios:

"Con tutti i progetti che abbiamo realizzato in passato, posso dire che ci siamo occupati un po' di tutto. Abbiamo creato quelle che amiamo chiamare 'enhanced edition', in cui fondamentalmente prendi un gioco nella sua versione originale e gli consenti di girare su hardware più recente con alcune aggiunte come il supporto ai monitor widescreen."

"Poi ci sono giochi come Shadowman, che consideriamo a tutti gli effetti come una remaster. In questo caso, ci siamo occupati di migliorare alcuni aspetti della quality of life e abbiamo fatto in modo che girasse fluido a 60fps, senza contare l'aggiunta di modelli e texture che, in collaborazione con gli sviluppatori originali, ci hanno permesso di includere anche contenuti tagliati."

"Alla fine vi è System Shock, che è un remake. Tutto è stato creato da zero, sebbene sia basato sull'originale e sia il più fedele possibile ad esso."

Insomma, le parole dello sviluppatore lasciano ben poco spazio ai dubbi e dovrebbero aiutare a comprendere quand'è che si tratta di un remake o di una remastered senza l'aiuto della descrizione sulla copertina.

A proposito, avete già visto l'ultimo trailer del remake di System Shock ad opera di Nightdive Studios?