Quali sono le differenze tra Roguelike e Roguelite?

Sebbene i giocatori siano abituati agli elementi che identificano un roguelike, l'evoluzione che ha interessato questo genere si è tradotta in definizioni sempre più fumose, zone di grigio nelle quali è naturale perdere di vista i punti di riferimento che contano davvero. Procedendo per gradi, ecco cosa differenzia un roguelike da un roguelite.

È tutto riconducibile a Rogue, il dungeon crawler che a partire dal 1980 ha influenzato enormemente i GDR occidentali, riscuotendo un successo tale da dare vita a un filone abbondante di opere derivate. Ecco gli elementi ricorrenti che, all’interno di quei cloni, vennero definiti rappresentativi durante l'International Roguelike Development Conference del 2008.

Difficoltà poco permissiva, soprattutto a causa dell’immancabile Permadeath

Ambientazioni interamente procedurali , così da accentuare il fattore rigiocabilità e aggiungere al contesto sfumature gestionali legate al consumo delle risorse

, così da accentuare il fattore rigiocabilità e aggiungere al contesto sfumature gestionali legate al consumo delle risorse Caratteristiche non dissimili da quelle dei dungeon crawler , tra cui compaiono anche elementi di stampo ruolistico

, tra cui compaiono anche elementi di stampo ruolistico Sistema di combattimento a turni

Eventi di gioco narrati sotto forma di testo

Assenza del multiplayer

In seguito al tentativo di raggiungere un pubblico più vasto, quei titoli hanno però visto adattare il proprio design a standard digeribili dai giocatori occasionali, attraverso soluzioni ben riconoscibili e cruciali per distinguere la giusta desinenza. I rimandi ai giochi di ruolo hanno preso il sopravvento e i roguelite sono arrivati a inglobare altri generi che un roguelike puro non avrebbe potuto avvicinare. Slay the Spire, Hades e Faster Than Light sono solamente alcuni esempi di tutto questo. Entrando nello specifico: è la curva di apprendimento resa meno ripida, soprattutto grazie a sistemi di meta-progressione ai quali affidarsi run dopo run, ciò che distingue un roguelike dai più elastici roguelite.

Nel caso voleste approfondire l’argomento, vi lasciamo a un articolo che ripercorre la storia dei roguelike dalle origini fino ad Hades. Per chi invece vorrebbe approcciarsi al genere, ecco una lista che riporta alcuni fra i migliori videogiochi roguelite.