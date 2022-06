Il difficile lancio di Battlefield 2042 'ha deluso anche il nostro team', afferma DICE

Pubblicato il 19 novembre 2021 su PC e console PlayStation e Xbox, il lancio di Battlefield 2042 non è andato nel migliore dei modi: problemi tecnici e server inaccessibili hanno afflitto i primi giorni del nuovo sparatutto bellico di Electronic Arts e DICE, che ha avuto varie difficoltà anche nei mesi successivi.

Ci sono stati grossi problemi tecnici anche al lancio della Stagione 1 di Battlefield 2042, che hanno inevitabilmente fatto storcere il naso all'utenza. DICE in ogni caso non si giustifica e non inventa scuse, riconoscendo al contrario la situazione ed ammettendo che la delusione per il debutto turbolento non ha deluso solo i fan, ma anche gli sviluppatori stessi. Nel corso di un'intervista con Eurogamer, la CEO di DICE, Rebecka Coutaz, ha infatti ammesso che al lancio dell'ultimo Battlefield "tutti erano delusi: la nostra community, i nostri fan ed anche il nostro team".

"E' un team - prosegue Coutaz - che ha speso gli ultimi anni della propria vita sul gioco. E se quel gioco non raggiunge le aspettative del team o dei giocatori, è dura da digerire. Ma ora stiamo guardando avanti e da allora abbiamo fatto tante cose". La CEO sottolinea che si sono comunque svolti numerosi meeting interni in seguito all'esordio sottotono di Battlefield 2042, mettendo poi a frutto le osservazioni di tutti gli studi coinvolti nello sviluppo del gioco (oltre ad EA e DICE anche Ripple Effect e Criterion) e portando così ad una riorganizzazione su vari ambiti.

"Ci sono voluti circa due mesi per fare questo tipo di analisi e da allora abbiamo fatto cambiamenti nell'organizzazione, nella struttura interna, nei mezzi a disposizione e nella comunicazione tra i team coinvolti nello sviluppo, dandoci la spinta per tornare a fare grandi giochi e realizzare un grande Battlefield 2042", evidenzia Coutaz.

Nel corso di un'altra intervista la CEO ha invece dichiarato che DICE è concentrata solo su Battlefield 2042 e non c'è quindi spazio per la realizzazione di altri giochi. Nel prossimo futuro scopriremo se gli sforzi dello studio verranno finalmente ripagati.