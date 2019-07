Quanto sarà difficile Monster Hunter World Iceborne? Ne parla il team di sviluppo!

Emergono ulteriori dettagli su ciò che attenderà i Cacciatori e le Cacciatrici che avranno il coraggio necessario per intraprendere le sfide proposte da Iceborne, nuova espansione di Monster Hunter World.

A discutere dell'argomento è il direttore esecutivo e direttore artistico del progetto, Kaname Fujioka. Nell'ambito di un coverage realizzato da Game Informer, quest'ultimo ha avuto modo di distinguere in particolare due diversi tipi di approccio ad Iceborne. Come già noto, per accedere all'espansione i giocatori dovranno aver prima completare la campagna di Monster Hunter World. Coloro che, dopo aver raggiunto questo obiettivo, si lanceranno immediatamente nell'esplorazione delle lande di Hoarfroast Reach, potrebbero trovare il livello di difficoltà un po' più ostico rispetto a coloro che, invece, "hanno approfondito il contenuto per Monster Hunter: World e gli aggiornamenti".



Questo, sottolinea Fujioka, non deve però intimorire la prima categoria di giocatori: il team ha infatti fatto in modo che anche questi ultimi possano "avere vita facile nell' abituarsi al gioco e divertirsi". Allo stesso tempo, anche i Cacciatori più esperti avranno modo di godersi l'esperienza. Ad esempio, viene evidenziato come la difficoltà delle sfide end-game, che si manterranno su di un livello di difficoltà severo.



Infine, è stato ribadito come alcuni cambiamenti coinvolgeranno anche il reparto multiplayer, con l'introduzione di un sistema di difficoltà dinamica in Iceborne.