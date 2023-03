Quanto è difficile Resident Evil 4 Remake?

Resident Evil 4 Remake riporta i fan della serie nello sperduto villaggio spagnolo popolato da contadini impazziti e creature mostruose, pronte a fare a pezzi Leon con la loro superiorità numerica e la ferocia che li contraddistingue. Sarà dunque necessario vendere cara la pelle, proprio come nel classico originale del 2005.

Abbiamo visto *quali sono i livelli di difficoltà di Resident Evil 4 Remake* a inizio partita, ma in generale quanto è difficile il titolo Capcom? Se è pur vero che gli sviluppatori hanno cercato di venire incontro alle esigenze di ogni giocatore, il rifacimento odierno di Resident Evil 4 non è comunque una passeggiata di salute e, soprattutto giocando in modalità Hardcore, basta davvero poco per ritrovarsi davanti alla schermata di Game Over.

Rispetto al gioco visto per la prima volta su GameCube, anche a difficoltà normale i nemici appaiono più aggressivi rispetto al passato, e la gestione delle risorse si rivela adesso ancora più cruciale per avere tutto l'occorrente necessario per sopravvivere alle orde di Ganados impazziti e di armi bio-organiche più feroci che mai. La presenza di nuove tipologie di nemici, inoltre, rappresenta un'ulteriore insidia anche per i veterani del quarto capitolo, che si ritroveranno ad affrontare sfide nuove che, se sottovalutate, possono cogliere di sorpresa.

Resident Evil 4 Remake non è un gioco facile, soprattutto nei momenti in cui si è circondati da più avversari pronti ad attaccarci in massa senza darci nemmeno il tempo per rialzarci dopo un colpo subito. Ma in ogni caso non è nemmeno un titolo che punta su frustrazione e difficoltà estrema: tra cure, munizioni e tutti i vantaggi dati dal Mercante in termini di potenziamenti e nuovi equipaggiamenti, gli utenti hanno tutte le risorse necessarie per affrontare anche le sfide più temibili. I veterani della serie sono inoltre avvantaggiati, dato che il nuovo Resident Evil 4 offre meccaniche di base simili a quanto visto nei remake di Resident Evil 2 e 3, mentre la fedeltà al classico originale permette di avere già chiare alcune strategie da adottare contro nemici e boss specifici.

Da ricordare, infine, che Capcom ha incluso anche una modalità Assistita ideale per i meno pratici dei giochi d'azione, con diversi vantaggi che renderanno l'avventura più accessibili. Che si voglia una sfida impegnativa o una più tranquilla, c'è tutto l'occorrente per intrattenersi a seconda delle proprie esigenze. Per maggiori dettagli non perdete la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake, dove mettiamo in risalto tutti gli aspetti migliori dell'opera Capcom anche in termini di gameplay.