Quanto è difficile Sekiro e quanto dura il gioco FromSoftware?

Sekiro: Shadows Die Twice è una delle produzioni più apprezzate di From Software, disponibile da marzo 2019 su PC, PS4 e Xbox One e dall'ottobre 2020 anche su Google Stadia. Siamo davanti a uno dei massimi esponenti degli Action/Adventure di ultima generazione, amatissimo da critica e pubblico.

Per chi ancora non ha avuto modo di giocare le avventure del ninja Lupo, vi siete mai chiesti quanto dura e quanto è difficile Sekiro: Shadows Die Twice? In merito alla longevità, la quest principale di Sekiro ha una durata media che si aggira attorno alla trentina di ore, non contando ovviamente eventuali deviazioni dal percorso principale e i vari ed eventuali tentativi per superare gli scontri e i boss più ardui. Scoprire nel dettaglio tutto ciò che il titolo Frow Software offre richiede invece molto più tempo, arrivando a toccare anche le 70 ore per chi vuole completarlo a fondo.

In termini di difficoltà, Sekiro è un gioco molto difficile, soprattutto all'inizio quando le risorse sono ancora scarse e le abilità migliori non alla nostra portata. Anzi, nella nostra recensione di Sekiro Shadows Die Twice lo abbiamo definito "il titolo From Software più difficile di sempre". Ma come altri titoli della stessa software house, la difficoltà sta tutta nell'imparare a sfruttare adeguatamente le abilità a nostra disposizione ed a studiare i pattern d'attacco di nemici e boss. In Sekiro, pazienza, riflessi pronti e un'attenta pianificazione di ogni mossa sono caratteristiche fondamentali per riuscire ad avanzare nel gioco e superare ogni ostacolo, talvolta anche faticando se necessario. Una volta imparato a padroneggiare tutte le caratteristiche di gioco, anche un gioco di base così arduo può essere affrontato e superato, l'importante è non scoraggiarsi di fronte alle prime difficoltà.

Adesso i fari sono tutti puntati sulla prossima produzione firmata From Software: Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022 su PC e tutti gli attuali sistemi di casa Sony e Microsoft.