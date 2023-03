Wo Long Fallen Dynasty è l'ultima fatica di Team Ninja, software house storicamente nota per la creazione di giochi tanto belli quanto impegnativi, se non addirittura brutali in certi casi. Dai tempi di Ninja Gaiden passando per i due Nioh, i giochi dello studio nipponico non sono certo una passeggiata al parco.

Viene quindi spontaneo domandarsi quanto è difficile Wo Long Fallen Dynasty, considerata non solo la storia di Team Ninja ma anche della sua appartenenza al genere degli Action/RPG di stampo Soulslike. Ebbene, siamo davanti ad un gioco molto impegnativo, tuttavia sotto certi aspetti meno intenso rispetto alla serie di Nioh o i più illustri Soulslike.

La presenza di un sistema di combattimento molto più immediato ed incentrato sulla meccanica della deviazione (ecco a tal proposito tre cose da sapere su Wo Long Fallen Dynasty, compresa la funzione di questa tecnica), oltre a multipli checkpoint ed un gran numero di combo, armi e poteri a disposizione, rendono Wo Long soddisfacente per i veterani del genere ed al tempo stesso indicato anche per chi è meno pratico di Soulslike ma ha comunque voglia di mettere alla prova le proprie abilità. Da aggiungere inoltre che buona parte dei nemici standard risultano piuttosto accessibili da affrontare una volta compresi i loro pattern d'attacco, mentre le vere sfide arrivano dalle Boss Fight, con nemici aggressivi che possono anche prosciugare velocemente le nostre energie vitali. Non spaventatevi comunque: il gioco è tosto ma anche molto onesto nella sfida che propone.

A rendere più equilibrato il livello di difficoltà ci pensa infine un'altra specifica meccanica: ecco come funziona il Grado Morale di Wo Long Fallen Dynasty.