Difficoltà per Nintendo dopo l'update di Super Smash Bros Ultimate: l'eShop è offline

Come vi avevamo preannunciato ieri, Super Smash Bros. Ultimate si è aggiornato alla versione 3.0, che tra le altre cose ha aggiunto il DLC relativo al personaggio di Joker di Persona 5, che è ora entrato a far parte del roster del popolarissimo brawler di Nintendo.

L'aggiornamento è stato però tutt'altro che semplice, visto che sembra aver causato alcuni problemi all'eShop di Nintendo che è attualmente offline. La stessa Grande N ha dichiarato su Twitter di essere al corrente della situazione, e di essere al lavoro per riportare la situazione alla normalità e poter così far scaricare il DLC del gioco a chi lo avesse acquistato.

Oltre all'aggiunta del nuovo personaggio, in Super Smash Bros. Ultimate arriveranno anche altri cameo di Persona 5 ed altri contenuti tra cui tracce musicali prese dai vari episodi della serie. L'aggiornamento 3.0 di Super Smash Bros. Ultimate ha introdotto anche la Stage Builder Mode, una sorta di editor dei livelli dove i giocatori più creativi potranno realizzare e condividere con la community le proprie arene, il Video Editor Mode e tanto altro.

Gli scenari personalizzati sono anche visionabili e scaricabili tramite Smash World, una nuova feature dell'app di Nintendo Switch Online che, per l'appunto, permette ai giocatori di poter vedere i vari livelli prima di scaricarli.