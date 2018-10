Diffusi in rete video e contenuti inediti dall'archivio Telltale

Dopo il triste annuncio dellachiusura di Telltale Games l'ex dipendente Jake Rodkin sta pubbicando su internet video di prototipi, parodie e contenuti bonus.

Il canale youtube su cui vengono pubblicati i video, Old Telltale Stuff, prima della chiusura della software house si era occupata di mostrare i titoli in lavorazione e i vari concept. Rodkin, che aveva già lasciato Telltale diversi anni fa, ha trasformato il canale in una sorta di tributo all'azienda.

Tra i vari contenuti troviamo anche una versione alternativa della scena di The Walking Dead in cui Lee corre verso l'orda di zombie con spericolate acrobazie in perfetto stile Matrix. Altri contenuti salienti riguardano gli inediti commenti dello sviluppatore di Sam & Max e Back to the Future, una carrellata di papere e un episodio di Strong Bad realizzato con l'aiuto del pubblico del PAX.

Recentemente è stato anche caricato un video di dietro le quinte che mostra lo staff di Telltale games festeggiare per la vittoria dei vari premi vinti da The Walking Dead.

Vi ricordiamo che, nonostante la chiusura, la produzione realizzazione del videogioco di Stranger Things giungerà comunque ad una conclusione.

Vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su Telltale Games per scoprire di più sulla storie e sulla chiusura dell'azienda.