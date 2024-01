Digested: un'isola, un serpente gigante e tanta voglia di stupire nell'horror in body cam

Alle urla che hanno accompagnato Don't Scream si sommano i lamenti del povero erpetologo che Karel e DigiGhost Studios porteranno su un'isola selvaggia per darlo in pasto al serpente gigante di Digested, un nuovo survival horror in stile body cam in procinto di 'strisciare' su PC.

Il plot narrativo steso dalla software house indie per tratteggiare l'esperienza a tinte horror di Digested è piuttosto semplice e, al tempo stesso, spaventosamente immersivo: il nostro compito sarà quello di indossare la tuta pressurizzata di uno scienziato incaricato di esplorare un'isola che ospita un serpente di dimensioni colossali.

L'unica speranza di salvezza per il nostro alter-ego sarà quella di rintracciare la capsula di estrazione prima che il gigantesco rettile ci divori in un sol boccone. Chi vorrà superare in astuzia il mega-serpente dovrà studiare con attenzione l'ambiente circostante e scoprire i punti di forza e debolezza dell'animale che intende banchettare con le parti molli del protagonista. Ad eccezione della sola vegetazione, ogni altro punto di interesse dell'isola sarà generato a livello randomico all'inizio di ogni partita, di conseguenza starà ai giocatori capire come adattare di volta in volta la propria strategia per riportare in salvo il proprio personaggio.

Il lancio di Digested è previsto nei primi mesi del 2024 su PC. Se amate questo genere di esperienze a tinte oscure da vivere rigorosamente in soggettiva, qui trovate la nostra anteprima di Paranormal Tales, l'horror spettrale in stile body cam.