I Digimon arrivano in Pokémon Spada e Scudo grazie a una mod!

Quali preferite, i Pokémon o i Digimon? Una domanda che probabilmente si sono posti tutti i bambini dagli anni '90 in poi... Un modder, tuttavia, ha pensato: "perché non entrambi?".

Stiamo parlando di Hallow, un modder che ha realizzato e caricato su GameBanana.com una mod che introduce Agumon, Greymon, MetalGreymon e WarGreymon all'interno di Pokémon Spada e Scudo! I Digimon in questione, in realtà, non fanno altro che sostituire l'intera famiglia di Charmander nella coppia di giochi ambientati nella regione di Galar, ma il risultato è senza dubbio meritevole d'attenzione. Sia perché le due tipologie di mostri sono piuttosto simili, sia perché i modelli usati, caratterizzati da colori pastello, ben si addicono al look di Pokémon Spada e Scudo. Giudicate voi stessi guardando il video allegato in calce a questa notizia. La sostituzione, è bene ribadire, è solo cosmetica, difatti i Digimon posseggono i medesimi attacchi di Charmander & co.

Per utilizzare la mod è necessario moddare anche Nintendo Switch, una pratica che noi vi sconsigliamo assolutamente. È divertente, in ogni caso, assistere di tanto in tanto a crossover del genere, specialmente per i fan di entrambi i franchise.