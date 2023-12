Digimon, nuovi giochi in arrivo? Bandai Namco rivolge un sondaggio ai fan

Bandai Namco non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare il brand dei Digimon, tra quelli di maggior successo a sua disposizione. Anzi, non è da escludere che la compagnia nipponica stia pesando ad ulteriori progetti legati al franchise da realizzare per il prossimo futuro.

Indizi in tal senso provengono da un nuovo sondaggio diffuso da Bandai Namco ed incentrato proprio su Digimon, suddiviso in 11 domande complessive. Tra i temi trattati nel sondaggio, l'azienda chiede ai fan di citare i titoli Digimon giocati in passato così come di citare la loro creatura preferita tra quelle presenti in giochi quali Digimon Survive (per approfondire eccovi la nostra recensione di Digimon Survive), Digimon World Next Order e Digimon Story Cyber Sleuth. Si chiede poi agli utenti quale genere ritengano sia più appropriato per un videogioco a tema Digimon, citando non solo gli RPG ma anche Picchiaduro, Puzzle Game, Sparatutto e Soulslike. In conclusione, Bandai Namco domanda ai giocatori cosa vorrebbero vedere in un gioco incentrato sul brand.

Chiaramente le richieste fatte non è detto vengano prese in considerazione, così come attualmente non è chiaro se Bandai Namco stia per avviare i lavori su altri giochi ancora incentrati sui Digimon. Sappiamo che nel 2022 è stato confermato lo sviluppo di un nuovo Digimon Story, ma da allora non si è saputo più nulla sul progetto. Chissà se il sondaggio influenzerà in qualche modo lo sviluppo di questo gioco ancora avvolto nel mistero.