Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition annunciato per PC e Switch

Nel corso del panel “Future of Digimon” svoltosi all'Anime Expo 2019, Bandai Namco Entertainment ha annunciato Digimon Story: Cyber Sleuth - Complete Edition per PC e Nintendo Switch.

La raccolta, in uscita il prossimo 18 ottobre, includerà al suo interno i due videogiochi di ruolo Digimon Story: Cyber Sleuth (2015) e Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory (2017). Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Alcuni rivenditori statunitensi, tra cui GameStop e lo store ufficiale di Bandai Namco Entertainment, hanno intanto inserito nei propri listini l'edizione fisica per Nintendo Switch, con prezzo fissato a 49,95 dollari. Tale formato non stato presentato in maniera ufficiale durante l'Anime Expo, ma la sua esistenza può essere considerata più che certa, dal momento che appare sullo store di Bandai Namco con tanto di cover art ufficiale (allegata in calce).

A proposito dei mostriciattoli digitali, durante il panel è anche stato svelato che l'uscita di Digimon Survive è stata posticipata al 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Le motivazioni ufficiali di tale scelta, purtroppo, non sono ancora state rivelate.