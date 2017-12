Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory: nuovo story trailer in inglese

ha pubblicato l'edizione con i sottotitoli in inglese dell'ultimo story trailer di. Il video, della durata di circa 8 minuti, include diversi spezzoni di gameplay: lo trovate in cima alla notizia.

Lo story trailer ci permette di dare un'occhiata ai personaggi, alle ambientazioni, ai combattimenti e ai vari nemici che incontreremo nel corso dell'avventura. Ricordiamo che Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory è uscito il 14 dicembre su PlayStation 4 e PlayStation Vita in Giappone, mentre il lancio in Occidente è previsto per il prossimo 19 gennaio (in formato fisoco su PlayStation 4 e solo digitale su PlayStation Vita).

Di recente, inoltre, il producer Kazumasa Haba ha confermato l'esistenza di un nuovo progetto legato alla serie di Digimon: Story.