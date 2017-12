Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory: nuovo Story Trailer di otto minuti

uscirà questa settimana in Giappone e per l'occasioneha pubblicato un nuovo Story Trailer del gioco della durata di ben otto minuti.

Il trailer è incentrato sui personaggi, sulle ambientazioni e sui mostri che incontreremo durante l'avventura, permettendo così di saperne di più sulla nuova avventura dei celebri Digital Monsters.

Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory uscirà il 14 dicembre su PlayStation 4 e PlayStation Vita mentre il lancio in Occidente è previsto per il 19 gennaio 2018, in formato retail su PS4, solo digitale sulla console portatile. Nel weekend, Bandai Namco ha inoltre confermato che un nuovo gioco della serie Digimon Story è attualmente in fase di sviluppo, maggiori dettagli arriveranno prossimamente.