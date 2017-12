Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory: la prima recensione è positiva

Famitsu ha pubblicato la prima recensione di, nuovo gioco dedicato all celebri creaturine. Il titolo è stato premiato con un ottimo 35/40 (9/9/9/8), stesso voto per le versioni PlayStation 4 e Vita.

Tra le altre recensioni presenti nel nuovo numero di Famitsu, segnaliamo anche quelle di:

Battle Chef Brigade (Switch) – 7/9/7/8 [31/40]

Gear.Club Unlimited (Switch) – 7/8/7/8 [30/40]

Hidden Agenda (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

SteamWorld Dig 2 (PS4) – 8/8/8/9 [33/40]

SteamWorld Dig 2 (Switch) – 8/8/8/9 [33/40]

SteamWorld Dig 2 (PS Vita) – 8/8/8/9 [33/40]

Styx Shards of Darkness (PS4) – 8/8/8/7 [31/40]

Unepic (PS4) – 7/7/7/8 [29/40]

Uurnog Uurnlimited (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory uscirà il 21 dicembre in Giappone e arriverà in Europa il 18 gennaio 2018 su PlayStation 4 e PlayStation Vita, in quest'ultimo caso distribuito solamente in formato digitale.