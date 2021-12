Digimon Survive, data d'uscita imminente? Indizi da un'importante rating board

Dopo la brutta notizia del rinvio di Digimon Survive al 2022, del nuovo gioco incentrato sul Digi-World si è parlato poco e manca ancora una data d'uscita specifica per il titolo annunciato originariamente nel 2018 ma ripetutamente posticipato negli anni successivi. Qualcosa però potrebbe muoversi a breve.

L'ESRB, la rating board americana, ha infatti classificato l'opera firmata Bandai Namco, mossa che lascerebbe quindi intendere che potrebbe essere presto rivelato quando sarà possibile giocare la prossima avventura videoludica dei Digimon, attesa su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Viene citata anche Xbox Series X/S tra le piattaforme disponibili, sebbene è altamente probabile che si tratti della versione in retrocompatibilità dato che un'edizione nativa per la console next-gen di Microsoft (come anche per PS5) non è mai stata annunciata ufficialmente.

L'ente di classificazione ha assegnato una "T" (Teen) al titolo, citando violenza fantasy, linguaggio scurrile e moderata presenza di sangue tra i contenuti della produzione, rivolta quindi ad un pubblico dagli adolescenti in su. La descrizione di Digimon Survive fornita dall'ESRB parla infine di una visual novel con elementi da RPG strategico a turni dove utilizzare i Digimon in combattimento, nel frattempo che si segue la storia di un gruppo di ragazzi giapponesi persi in un mondo alternativo popolato da mostri.