Digimon Survive arriva in estate: data di lancio per il Digi-World PS4 e Nintendo Switch

Dopo aver comunicato un rinvio di Digimon Survive al 2022, il team di sviluppo della produzione videoludica dedicata al Digi-World è pronta ad invitare il pubblico a vivere una nuova avventura.

Colpito da una lunga serie di posticipi, Digimon Survive è infatti finalmente pronto al lancio. Dalla sezione giapponese di Bandai Namco è giunto l'annuncio di quella che sarà la data di uscita del titolo, almeno per quanto riguarda il mercato nipponico. In quel del Sol Levante, Digimon Survive approderà sui lidi di Nintendo Switch e PlayStation 4 in occasione dell'estate di quest'anno. La data da appuntare sul calendario è nello specifico quella del 28 luglio 2022.

Al momento, il Day One è stato confermato esclusivamente per il mercato giapponese, ma - stando alle precedenti dichiarazioni di Bandai Namco - segnaliamo che Digimon Survive dovrebbe rendersi protagonista di un debutto in simultanea tra Asia, Europa e Nord America. In attesa di eventuali ulteriori comunicazioni in tal senso da parte del publisher, ricordiamo che il team di HYDE ha di recente pubblicato un nuovo trailer di Digimon Survive interamente dedicato ai personaggi che troveremo all'interno di questa nuova declinazione del Digi-World.



Le sfide a sfondo tattico del titolo Bandai Namco attendono dunque gli appassionati di Digimon nel corso dei prossimi mesi: pronti a tornare nel mondo virtuale?