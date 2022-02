Digimon Survive, cambia il team di sviluppo: nuovi dettagli dal Character Trailer

In coincidenza del Digimon Con 2022, il produttore dei videogiochi di Digimon Kazumasa Habu ha condiviso un nuovo video di Digimon Survive e fornito delle indicazioni sui motivi dell'ultimo rinvio dell'avventura in arrivo, si spera, nel corso dell'anno su PC, PS4, Xbox Onee Nintendo Switch.

Partecipando alla sessione di Domande e Risposte tenuta da Bandai Namco nella cornice dell'evento mediatico sugli ultimi videogiochi e prodotti d'intrattenimento ambientati nella dimensione di Digimon, Habu ha spiegato che i ritardi accumulati nello sviluppo di Digimon Survive sono stati determinati dal passaggio di consegne tra i precedenti autori di Witchcraft e il team HYDE, al quale spetterà il compito di ultimarne i lavori.

Per l'occasione, il dirigente incaricato di curare lo sviluppo dei videogiochi a tema Digimon ha sottolineato come "i lavori dovrebbero richiedere più tempo del previsto poiché il titolo ha bisogno ancora di diversi correttivi. Il cambio di sviluppatori ha portato a molte rielaborazioni del gioco, e con esse i ritardi. Tuttavia, grazie agli sforzi profusi dal nuovo team, ormai siamo nelle condizioni di rimetterci in carreggiata e avvicinarci sempre più al completamento del gioco".

Nel pubblicare il Character Trailer di Digimon Survive, Habu spiega infine che il gameplay del titolo "si rifarà alle avventure testuali e ai videogiochi che propongono delle battaglie tattiche, con una storia suddivisa in capitoli. Il rapporto tra le componenti testuali e di gameplay tattico sarà di 7 a 3, di conseguenza il gioco andrà considerato principalmente come un'avventura testuale".