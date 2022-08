Digimon Survive: come ottenere e sbloccare Guilmon

La visual novel strategica Digimon Survive è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch; così come su console di nuova generazione grazie alla retrocompatibilità di PS5 e Xbox Series X/S. Per chi acquisterà il gioco entro il primo mese sono anche previsti dei DLC bonus, tra cui il mostro Guilmon. Questa guida vi spiegherà come riscattarlo.

Il modo per ottenere il Digimon Virus di tipo Fuoco varia a seconda di alcuni fattori fra cui l’edizione del titolo (fisica o digitale) che avete scelto di comprare. Optare per il digitale vi permetterà infatti di scaricare il Digimon automaticamente assieme al videogioco, mentre i possessori della versione fisica dovranno inserire nello store online un codice trovato all’interno della confezione.



A procedimento ultimato, una volta avviato Digimon Survive, i giocatori dovrebbero ricevere un messaggio di conferma. La creatura tuttavia non sarà disponibile immediatamente, ma solo una volta completato il prologo del gioco che si conclude con il tutorial sull’equipaggiamento. In conclusione, vi ricordiamo che prima di poter schierare Guilmon in battaglia dovrete aprire il menu di gioco e selezionare l’opzione “ricevi bonus”.

Sapevate che Bandai Namco ha chiesto di evitare spoiler su Digimon Survive? In attesa della nostra recensione dedicata al titolo del team HYDE, vi lasciamo a una notizia che anticipa l’importanza del sistema Karma in Digimon Survive, fondamentale per lo sviluppo dei propri mostri digitali.