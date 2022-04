Digimon Survive, conferme anche per l'Europa: svelata la data d'uscita su Ps4 e Switch

Nei giorni precedenti Bandai Namco ha confermato che Digimon Survive arriverà in estate in Giappone, senza tuttavia fornire dettagli sul debutto in occidente dell'attesa nuova avventura ambientata nel Digi-World. Fortunatamente, però, i fan americani ed europei non hanno dovuto attendere troppo a lungo per novità.

Il publisher nipponico conferma infatti che Digimon Survive sarà disponibile sul suolo occidentale a partire dal prossimo 29 luglio 2022, sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch: si tratta di un semplice giorno di distanza rispetto al debutto nella terra del Sol Levante, fissata appunto per il 28 luglio. A comunicarlo ufficialmente è stato il producer del gioco, Kazumasa Habu, attraverso un breve comunicato video:

"Mi scuso per avervi fatto attendere su aggiornamenti legati a Digimon Survive, ma oggi posso darvi un'eccitante notizia: la data di lancio per Digimon Survive è stata fissata per il 29 luglio 2022. Il team di sviluppo sta programmando per voi altri intriganti aggiornamenti, continuate dunque a seguirci, ci siamo quasi", afferma Habu suscitando così la gioia dei fan del franchise, che dovranno attendere ancora pochi mesi prima di mettere le mani sul nuovo titolo.

Annunciato nel 2018, l'opera è andata incontro ad uno sviluppo travagliato e composto da diversi rinvii, ma finalmente la luce in fondo al tunnel comincia a vedersi. Il video sui personaggi di Digimon Survive ci offre intanto un assaggio del gameplay, così da ingannare questi ultimi mesi che ci separano dal debutto nei negozi.