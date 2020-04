Digimon Survive, contrordine: il gioco arriverà nel 2020, falsa la notizia del rinvio

Nel corso degli ultimi giorni, un dettaglio apparso sulle pagine del noto magazine nipponico Famitsu ha contribuito a diffondere la notizia di un rinvio di Digimon Survive a data da destinarsi.

Il periodico, segnalava infatti il gioco, originariamente atteso per il 2020, come in uscita in "data da destinarsi". In un periodo in cui i rinvii sono purtroppo all'ordine del giorno a causa degli effetti della pandemia globale di Coronavirus su molti settori economici, si è rapidamente giunti alla conclusione che anche il gioco Bandai Namco stesse incontrando delle difficoltà impreviste in sede di sviluppo.

I fan delle creature in grado di digi-evolversi saranno tuttavia lieti di sapere che si è trattato in verità di un disguido. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, un portavoce della divisione statunitense di Bandai Namco ha infatti offerto un commento in merito alla Redazione di Gematsu, negando che il titolo sia stato posticipato. Digimon Survive, al contrario, è ancora atteso per il 2020 e il dato riportato su Famitsu rappresenta un semplice errore da parte del magazine giapponese.

L'uscita in Occidente di Digimon Survive era stata confermata da Bandai Namco già durante lo scorso anno: ricordiamo che il titolo resta atteso su molteplici piattaforme, tra cui PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.