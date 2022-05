Digimon Survive debutta in estate: Agumon si digievolve nel nuovo video gameplay

Originariamente atteso per il 2021, dall'aprile di quest'anno Digimon Survive ha una data di uscita definitiva, che ne fissa il debutto nel cuore dell'estate di quest'anno.

La nuova avventura videoludica ambientata nel Digiworld sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 29 luglio 2022, nei cataloghi di Nintendo Switch e PlayStation 4. Con l'avvicinarsi dell'appuntamento, il team di Bandai Namco ha deciso di offrire al pubblico un nuovo piccolo sguardo su quelle che saranno le caratteristiche della produzione sviluppata dagli autori di HYDE.

In occasione dell'edizione di quest'anno del Rulicon, la software house ha infatti diffuso un breve video gamplay dedicato a Digimon Survive. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato apre uno scorcio sul combat system del titolo, proponendo uno scontro tra un Agumon e un Dokugumon. Immancabile la digi-evoluzione di Agumon, che nel corso della battaglia si tramuta nel potente Greymon. Cosa ne ve pare?



Annunciato per la prima volta nel corso del 2018, il titolo dedicato al Mondo Digitale si è reso protagonista di una realizzazione travagliata, con tanto di cambio del team di sviluppo di Digimon Survive in corso d'opera. Nonostante le difficoltà, il gioco edito da Bandai Namco è ormai prossimo al debutto in contemporanea mondiale su PS4 e Nintendo Switch.