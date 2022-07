Digimon Survive: c'è un mondo di misteri e mostri da scoprire nel nuovo video gameplay

Dopo aver ribadito la data d'uscita di Digimon Survive, il team HYDE e Bandai Namco ci reimmergono nella dimensione fantasy di questo GDR strategico per farci ammirare delle scene di gameplay e delle immagini ricche di dettagli sui mostri e sugli scenari da scoprire in questa visual novel ibridata agli RPG.

Il nuovo filmato di gioco confezionato dagli sviluppatori giapponesi ci offre uno sguardo approfondito sul prossimo progetto edito da Bandai Namco, un titolo che vedrà gli appassionati di Digimon interagire con tantissimi personaggi secondari e mostri all'interno di una mappa in costante evoluzione.

Le interazioni con PNG e creature saranno di fondamentale importanza anche nel corso delle battaglie, con i giocatori chiamati a incoraggiare i propri Digimon a dare il massimo e a parlare con i Digimon avversari per avere la possibilità di reclutarli nel proprio team.

La 'vocazione narrativa' del gameplay si rifletterà anche nell'approccio adottato dagli utenti con il posizionamento delle creature sulla mappa, con la scelta dei potenziamenti e dei vantaggi da adottare e con le tempistiche scelte per le Digievoluzioni.

Il lancio di Digimon Survive è previsto per il 29 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma nella sola versione retrocompatibile per console Sony e Microsoft della passata generazione.