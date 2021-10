Digimon Survive, ennesimo rinvio: il salto nel Digi-world rimandato al 2022

Con una lettera aperta pubblicata sui social, gli sviluppatori di Digimon Survive annunciano l'ennesimo rinvio della loro avventura fantasy: i fan della serie dovranno attendere fino al prossimo anno per compiere l'atteso salto nel Digi-world.

Nel rivolgersi direttamente agli appassionati della più che ventennale saga di Digimon, il team di Witchcraft spiega di vedersi costretto a rimandare al 2022 la commercializzazione di Digimon Survive per dare modo ai propri sviluppatori, programmatori, artisti digitali e tester di apportare gli ultimi correttivi all'esperienza di gioco.

Chi ci segue da diverso tempo saprà già che non si tratta del primo rinvio: già a luglio, gli autori di Digimon Survive hanno annunciato un posticipo, a sua volta preceduto da un ulteriore rinvio di un titolo che, in origine, avrebbe dovuto vedere la luce nel 2019.

A prescindere dalle motivazioni dietro a questo ennesimo slittamento dell'uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, vi ricordiamo che al progetto collaborerà Uichi Ukumo per la realizzazione di Takuma Momozuka e degli altri personaggi, con Tomoki Miyoshi come compositore della colonna sonora originale.