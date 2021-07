Digimon Survive non vuole saperne di uscire: Bandai lo rinvia ancora una volta

Quella di Digimon Survive è una storia travagliata: annunciato nell'ormai lontana estate del 2018 con una finestra di lancio fissata al 2019, è poi stato rinviato al 2020: non sapevamo che quello sarebbe stato il primo di una serie di posticipi.

Nel maggio del 2020 si diffuse la notizia di un nuovo rinvio: Bandai si affrettò a smentirla, ma qualche mese più tardi, ad ottobre per la precisione, fu costretta a rimandarlo per davvero al 2021, lasciandoci tuttavia con la promessa di nuove informazioni in primavera.

La stagione primaverile è passata, ma Digimon Survive non si è fatto vedere e i canali social sono rimasti silenti. Oggi, in piena estate 2021, apprendiamo un'altra brutta notizia: dall'ultimo report finanziario di Toei Animation è emerso che Digimon Survive è stato posticipato nuovamente, stavolta ad un generico 2022. È altamente probabile che qualcosa non stia andando per il verso giusto negli studi di Withcraft, azienda che sta sviluppando il gioco per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, altrimenti non si spiegherebbero tutti questi rinvii, che assieme assommano a tre anni di ritardo rispetto alla data inizialmente annunciata.

Mentre attendiamo nuove informazioni, vi ricordiamo che Digimon Survive ha per protagonisti un nuovo gruppo di adolescenti guidato da Takuma Momozuka. Dopo essersi persi durante un campeggio organizzato dalla scuola, i ragazzi si ritrovano in uno strano e nuovo mondo pieno di mostri e pericoli. Il gameplay offrirà battaglie in 2D con uno stile classico SRPG, mentre la storia e l'evoluzione degli alleati saranno influenzate dalle scelte dei videogiocatori.