Digimon Survive: il nuovo personaggio Saki e il partner Floraemon in screenshot inediti

Attraverso la piattaforma Weibo, Bandai Namco Entertainment Japan ha pubblicato nuovi screenshot di Digimon Survive, GDR tattico d’avventura in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Gli scatti in questione si focalizzato in particolar modo su Saki Kimijima, un nuovo personaggio doppiato in giapponese da Minami Takahoshi, il suo partner Floraemon e il sistema denominato "free moviment". Saki è una ragazza che frequenta il primo anno della scuola media: è molto onesta e vive a ruota libera senza farsi condizionare da regole e costrizioni. Il sistema free moviment consentirà invece ai giocatori scegliere liberamente dove dirigersi sulla mappa di gioco e con chi parlare. Trovate gli screenshot in calce a questa notizia, buona visione!

Digimon Survive nasce per celebrare il ventesimo anniversario dell'anime, e presenta un'avventura ambientata in un mondo misterioso con personaggi creati da Uichi Ukumo e una colonna sonora composta dall'acclamato Tomoki Miyoshi. La storia comincia quando, durante un campeggio organizzato dalla scuola, il nuovo gruppo di adolescenti guidato da Takuma Momozuka si perde, per poi ritrovarsi in uno strano e nuovo mondo pieno di mostri e pericoli. Mentre lotteranno in battaglie 2D con un classico stile SRPG, i giocatori dovranno compiere delle scelte che avranno ripercussioni sui mostri alleati e sul finale. Digimon Survive è atteso nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch (in Giappone vedrà la luce solo su PS4 e Switch).