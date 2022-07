Digimon Survive, la richiesta ufficiale di Bandai Namco: 'Non fate spoiler per due mesi!'

Digimon Survive si prepara ad allietare le giornate dei giocatori dal 29 luglio 2022, data in cui sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ma proprio a ridosso dell'uscita arriva un particolare comunicato di Bandai Namco, che fa una richiesta ai fan.

La compagnia nipponica chiede infatti all'utenza che inizierà da subito Digimon Survive di non fare spoiler per almeno due mesi agli altri fan che avranno modo di prendere il gioco solo in un secondo momento, sottolineando quanto il comparto narrativo rivesta un ruolo cruciale all'interno della produzione.

"Digimon Survive - si legge nel comunicato - racconta una profonda storia personale con diversi colpi di scena. Per mantenere speciale ogni sorpresa chiediamo ai giocatori di non postare nulla sui social media che possa dare anticipazioni sulla trama dal Capitolo 5 in poi, almeno per i primi due mesi dopo l'uscita di Digimon Survive". Una richiesta più che comprensibile seppur davvero difficile che venga rispettata da tutti i giocatori per un periodo così lungo, specie quando grosse anticipazioni sui titoli più attesi si possono trovare in rete anche nei giorni precedenti il day one.

Bandai Namco alla fine ne è consapevole, pertanto dà ulteriori istruzioni nel proseguo del suo messaggio: "Se fate dei post, per favore segnalate che il vostro contenuto include delle anticipazioni, in modo che venga chiaramente indicato agli altri la loro presenza. Facciamo in modo che Digimon Survive resti un'esperienza unica nel suo genere".

Se non altro possiamo dirvi che il sistema Karma sarà cruciale in Digimon Survive per lo sviluppo delle proprie creature, e che il combat system sarà incentrato su un'impostazione carta-forbice-sasso.