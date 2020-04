Digimon Survive è stato rimandato a data da destinarsi

Digimon Survive è stato rinviato a tempo indeterminato, come riportato nel nuovo numero di Famitsu. Il gioco potrebbe uscire ancora nel corso del 2020 tuttavia la data di uscita viene indicata ora come "non confermata" tra le pagine della celebre rivista.

Il numero di maggio (disponibile da oggi nelle edicole giapponesi) fa il punto della situazione sulle prossime uscite, tra queste non figura come detto il nuovo gioco dei Digimon, ora privo di una di lancio. Il gioco è stato annunciato nell'estate 2018 con debutto previsto per l'anno successivo, tuttavia alcuni problemi interni al team hanno costretto la compagnia a rinviare Digimon Survive 2020, adesso non è chiaro invece quando il progetto vedrà effettivamente la luce.

La rivista non specifica se dietro a questo rinvio ci sia la necessità di avere più tempo per riorganizzare il team di sviluppo o se le problematiche siano in parte legate all'emergenza Coronavirus, che sta costringendo molti sviluppatori a lavorare in remoto da casa in condizioni non sempre facili. Digimon Survive è in lavorazone per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte del publisher Bandai Namco Games.