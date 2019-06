Digimon Survive: un salto nel Digi-world in un'intervista con i produttori

È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Digimon Survive, RPG di sopravvivenza dedicato ai celebri mostri in via di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e atteso nel corso di quest'anno.

Prima di svelare nuove informazioni e mostrare altri video gameplay, tuttavia, Bandai Namco Entertainment ha preferito fare un piccolo salto nel passato pubblicando un dietro le quinte con le interviste ai produttori Kazumasa Habu e Katsuaki Tzuzuki. I due hanno ripercorso la storia recente del franchise, parlando dello sviluppo e dell'espansione sul mercato delle serie Digimon World e Digimon Story, fino ad arrivare al concepimento delle idee alla base del nuovo Digimon Survive. Potete guardare il video, sottotitolato in lingua italiana, in cima a questa notizia. Buona visione!

Digimon Survive, nato per celebrare il 20° anniversario dell'anime, offrirà una nuova avventura con personaggi creati da Uichi Ukumo e una colonna sonora composta da Tomoki Miyoshi. Il titolo avrà per protagonisti un nuovo gruppo di adolescenti guidato da Takuma Momozuka, che durante un campeggio organizzato dalla scuola si perderanno per poi ritrovarsi in uno strano e nuovo mondo popolato da mostri e irto di pericoli. Le decisioni dei giocatori influenzeranno il prosieguo della storia, mentre le battaglie verranno combattute in 2D nello stile SRPG classico.