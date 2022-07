Digimon Survive: il Sistema Karma sarà cruciale per lo sviluppo del proprio Digimon

Ormai ci siamo: l'uscita di Digimon Survive in Europa è fissata per il 29 luglio 2022, data in cui sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nell'attesa, però, c'è il tempo per scoprire ulteriori dettagli sulla nuova opera targata Bandai Namco.

Attraverso le pagine del PlayStation Blog arrivano spiegazioni su come funziona il sistema Karma di Digimon Survive, con le scelte compiute nel corso dell'avventurano che influenzeranno non solo alcuni aspetti del gioco, ma anche la crescita di Agumon, il Digimon in possesso del protagonista Takuma Momozuka. Esistono tre tipi di Karma: Moralità, Armonia e Rabbia.

Moralità è rappresentato dal colore giallo e si concentrato sui concetti di sacrificio, giustizia e prudenza. Scegliendo queste opzioni, il protagonista troverà un punto d'incontro con i Digimon di tipo Vaccino. Con le opzioni Armonia, raffigurate dal colore verde, si punta invece su aspetti di empatia, pace e cooperazione, permettendo a Takuma di avere maggiore affinità con i Digimon di tipo Dati. Infine la Rabbia, di colore rosso, manifesta tratti coraggiosi, diretti e che vanno dritti verso l'obiettivo, consentendo così di avere un legame più forte con le creature di tipo Virus. Il Karma influisce non solo sulle trasformazioni di Agumon, ma anche sulla possibilità di reclutare determinati Digimon nel corso dell'avventura, a seconda della loro tipologia e degli attributi da noi raggiunti.

Viene inoltre descritto come funziona il sistema di combattimento, basato su meccaniche in stile carta-forbice-sasso: Vaccino vince su Virus, Virus vince su Dati, Dati vince su Vaccino. Per dettagli in più non perdetevi il video gameplay di Digimon Survive, incentrato sui diversi contenuti dell'opera prodotta da Bandai Namco.