Digimon Survive: l'uscita occidentale slitta al 2020 su PC, PS4, Xbox One e Switch

In occasione dell'ultima edizione dell'Anime Expo, i vertici di Bandai Namco e gli autori di Witchcraft annunciano che lo sviluppo della trasposizione occidentale di Digimon Survive richiederà più tempo del previsto, provocando così uno slittamento al 2020 dell'uscita del titolo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Annunciato nel luglio dello scorso anno, il progetto di Digimon Survive nasce per celebrare il ventesimo annivesario dell'anime e offre un'avventura che sarà caratterizzata da personaggi realizzati da Uichi Ukumo e da una colonna sonora curata da Tomoki Miyoshi.

Le motivazioni dietro al posticipo al 2020 dell'uscita del titolo non sono state ancora comunicate, anche se non serve possedere l'acume del gruppo di adolescenti guidato da Takuma Momozuka per capire che il tempo supplementare richiesto dagli sviluppatori polacchi servirà a rendere più semplice l'importante fase di localizzazione dal giapponese all'inglese di dialoghi, interfaccia ed elementi di gameplay.

Speriamo quindi di conoscere al più presto la nuova data di lancio dell'ambizioso GDR di Bandai Namco su PC e console e, nell'attesa, vi lasciamo all'ultimo video diario di Digimon Survive impreziosito dal commento dei produttori Kazumasa Habu e Katsuaki Tzuzuki.