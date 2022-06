Digimon Survive: il nuovo video ribadisce la data d'uscita su PC, PS4, Xbox One e Switch

Dopo un esasperante valzer di rinvii, il team HYDE e Bandai Namco sciolgono le ultime riserve sull'uscita di Digimon Survivee annunciano la data di lancio ufficiale del GDR strategico.

Il reveal della data di commercializzazione di Digimon Survive viene celebrato da un trailer che ci proietta nel Digi-World per farci saggiare l'esperienza ludica e narrativa da vivere in questo progetto a tinte strategiche con combattimenti ricostruiti in 3D.

L'ultima opera prodotta da Kazumasa Habu promette di proporre agli appassionati della serie un ricco pacchetto contenutistico che comprenderà delle battaglie epiche nella cornice interattiva di un'avventura testuale suddivisa in capitoli. La progressione dell'esperienza di gioco terrà perciò conto sia dell'esito degli scontri che delle decisioni prese in sede di dialogo con personaggi ideati da Uichi Ukumo, evolvendosi costantemente per abbracciare bivi narrativi sempre più ramificati che culmineranno in finali multipli.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di Digimon Survive e vi informiamo che la nuova visual novel strategica di HYDE sarà disponibile dal 29 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma solo in retrocompatibilità.