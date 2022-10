Digimon World: Next Order annunciato per Switch e PC, uscirà a febbraio 2023!

Con sorpresa dei fan della serie, Bandai Namco ha annunciato ufficialmente le versioni per Nintendo Switch e PC di Digimon World: Next Order! Questi porting saranno curati dal team HYDE, che ha già lavorato a Digimon Survive. L'annuncio è stato inoltre accompagnato da un video trailer che ha svelato anche la data d'uscita del gioco.

Per chi non lo conoscesse, Digimon World: Next Order è un gioco di ruolo pubblicato su PlayStation 4 e PlayStation Vita nel 2017. Il titolo vede il protagonista, un digiprescelto/a, imbarcarsi in un viaggio per riportare il mondo digitale alla pace dopo gli attacchi da parte di Machinedramon.

Durante il percorso, i giocatori potranno collezionare più di 200 digimon diversi, accompagnati da ben due companion il cui contributo si baserà fortemente sul rapporto di fiducia instaurato con loro. Il titolo presenta poi anche una sezione più gestionale, con la città di Floatia che sarà aggiornabile con nuove costruzioni ed edifici in base alle proprie preferenze, diventando una vera e propria digimetropoli.

Nella nostra recensione di Digimon World: Next Order, abbiamo descritto il titolo come un buon omaggio al primo capitolo della serie, seppur presenti una trama 'debole' e un gameplay a tratti macchinoso. A nostro giudizio, Next Order si presenta come una produzione pensata specialmente per i fan storici del franchise.

Concludiamo la notizia comunicandovi che le nuove versioni di Digimon World: Next Order usciranno il 22 Febbraio del 2023.