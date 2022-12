Digimon World Next Order: il nuovo trailer ci ricorda l'uscita su PC e Switch nel 2023

Già disponibile su PlayStation 4 dal 2017 in tutto il mondo (e dal 2016 su PlayStation Vita solo in Giappone), Digimon World Next Order si prepara a sbarcare anche su PC via Steam e sulla console ibrida di Nintendo.

Nello specifico, Digimon World Next Order per PC e Nintendo Switch arriva il 22 febbraio 2023, come ribadito anche dal nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco, che offre una panoramica su ciò che offre il gioco di ruolo sviluppato da B.B. Studio. Oltre ad avventure e tanti combattimenti da vivere, l'opera ci mette a disposizione più di 200 Digimon con cui interagire, da accudire e far crescere con il passare delle ore. Non manca nemmeno la propria città da gestire e sviluppare, espandendola in modo così da rendere felici i Digimon raccolti lungo il cammino.

In aggiunta, coloro che acquisteranno Digimon World Next Order su PC o Nintendo Switch riceveranno anche il Bonus Item Set gratuito che includerà un boost e due oggetti speciali per digievolvere le nostre creature in Omegamon e Imperialdramon: il bonus è accessibile in maniera permanente con la versione digitale, e fino ad esaurimento scorte per quella fisica.

Giocherete (o rigiocherete) Digimon World Next Order su PC o Switch il prossimo febbraio?