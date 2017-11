Digitak Foundry promuove a pieni voti la versione Xbox One X di Hitman

I ragazzi di Digital Foundry hanno pubblicato su Youtube l'analisi tecnica completa di Hitman su Xbox One X, dichiarandosi molto soddisfatti della resa del titolo sulla nuova console dell'azienda di Redmond.

Gli analisti avevano già speso belle parole per l'update dedicato a PS4 Pro, ma la versione Xbox One X si spinge ancora oltre. Sulla piattaforma di Microsoft sono disponibili due opzioni di visualizzazione: la prima propone una risoluzione in 4K nativi, maggiori dettagli e framerate bloccato a 30 fps (con sporadici cali nelle situazioni più concitate), la seconda, invece, permette di giocare a una risoluzione pari a 1440p e framerate sbloccato, che nella maggior parte delle situazioni oscilla fra i 60 e i 50 fps (con cali più vistosi negli stage di Marrakech e Bangkok). In entrambe le modalità, l'HDR svolge un buon lavoro, dando alla scena un feeling più realistico, con risultati "stupefacenti" in alcune occasioni. In definitiva, si tratta di "uno dei migliori upgrade visti finora per la nuova piattaforma".