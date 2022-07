Digital Bros annuncia HOOK, nuova divisione publishing: primi progetti confermati

Digital Bros Spa si espande ulteriormente: l'azienda annuncia infatti la creazione di HOOK, nuova divisione publishing collocata all'interno dei propri studi milanesi. Il gruppo sarà composto da veterani dell'industria con oltre 20 anni di esperienza.

HOOK si concentrerà sullo scouting di talentuosi sviluppatori indipendenti, aiutandoli a pubblicare e commercializzare tutti i loro giochi in lavorazione attraverso il mercato internazionale. L'azienda offrirà a tutti coloro con i quali stringerà collaborazione soluzioni complete per le esigenze degli sviluppatori e tutto il sostegno necessario per concludere i loro lavori, compresi finanziamenti, supporto allo sviluppo, QA, localizzazione, marketing e PR.

Ci sono già diversi progetti in cantiere presso HOOK, come Kingdom of the Dead di Dirigo Games, Madshot di Overflow e Unholy di Duality Games. La nascita di questa divisione è soltanto l'ultima grande mossa di Digital Bros Spa, che ha di recente acquisito numerosi studi quali Supernova Games Studios, DR Studios, InfinityPlus 2, Kunos Simulazioni e Avant Garden. In questo modo la compagnia punta ad espandere sempre di più le proprie capacità di pubblicazione mondiale oltre la già rinomata etichetta 505 Games.

Digital Bros. promette di rivelare maggiori dettagli sui futuri progetti di HOOK prossimamente, nel frattempo ricordiamo che i corsi di Digital Bros Game Academy sono diventati biennali, con un'offerta ancora più ricca rispetto al passato.