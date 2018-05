Digital Bros Game Academy e Acer insieme per sostenere i futuri talenti dei videogiochi

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros e Acer, una delle principali aziende ICT al mondo, insieme per sostenere i futuri talenti del Digital Entertainment.

Digital Bros Game Academy, dopo aver chiuso ufficialmente, con il Graduation Day degli studenti, il 3°anno accademico e aperto la campagna iscrizioni per l’anno accademico 2018/2019, è lieta di annunciare un’importante partnership con Acer, che si concretizzerà in diverse iniziative volte a supportare la formazione dei prossimi studenti di DBGA e a creare opportunità di sviluppo di nuovi progetti e contenuti con l’utilizzo della tecnologia proprietaria.

La collaborazione tra le due realtà, vede da subito il coinvolgimento di Acer nella campagna iscrizioni per il 4° ciclo accademico. Acer infatti, offrirà per l’anno accademico 2018/2019 di Digital Bros Game Academy, cinque borse di studio parziali, pari ad un contributo di € 1.050 cadauna, sul costo totale di iscrizione, per i candidati più meritevoli che ne faranno richiesta entro il 1° giugno 2018. Un importante contributo per coloro che desiderano intraprendere un percorso formativo altamente professionalizzante, basato sulla costante innovazione del programma di studio in linea con i trend del mercato e con l’evoluzione tecnologica.

La partnership tra DBGA e Acer è nata da un intento comune, quello di valorizzare i futuri talenti, lavorando insieme per realizzare nuove esperienze di gioco, offrendo loro gli strumenti necessari per farlo: la formazione professionale in ambito videoludico unita alla tecnologia hardware di ultima generazione.