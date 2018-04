Digital Bros Game Academy: aperte le iscrizioni per l'Anno Accademico 2018/2019

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, apre la campagna iscrizioni per l’Anno Accademico 2018/2019 che avrà inizio a settembre 2018.

A partire dalla data odierna, tutti coloro interessati all’offerta formativa dell’Academy potranno presentare la propria domanda di iscrizione per i corsi di Game Design, Game Programming e Game Art 2D/3D.

Il terzo Anno Accademico sta per concludersi e la DBGA è pronta ad iniziare un nuovo ciclo formativo con grande entusiasmo e facendo tesoro dell’esperienza acquisita in quasi quattro anni di attività, per continuare nella direzione intrapresa, fornendo ai futuri studenti un percorso di studio in linea con i più alti standard di mercato e ideato da professionisti del settore, internazionali e italiani.

Tutte le informazioni sulla modalità di iscrizione, sulla documentazione da presentare e su come richiedere la Borsa di Studio sono pubblicate sul sito ufficiale a questo link. Il termine ultimo per inviare la propria domanda di iscrizione è fissato per il 6 luglio 2018. Chi invece desidera far richiesta di Borsa di Studio, la domanda dovrà pervenire entro il 1° giugno 2018.

Digital Bros Game Academy focalizza la sua attività sulla formazione di figure professionali specializzate per l’industria del Digital Entertainment, attraverso la valorizzazione dei talenti locali, al fine di contribuire allo sviluppo del settore in Italia.

L’Academy offre la possibilità a coloro che, animati da forte passione per i videogiochi e per il modo digitale, di investire nella propria formazione scegliendo un programma di studio per diventare Game Programmer, Game Designer e Game Artist 2D/3D. Tre corsi molto tecnici e professionalizzanti che rispondono alle esigenze dell’industria dei videogiochi, ma che possono altresì rispondere alla richiesta di aziende extra settore in cerca di soluzioni innovative per accrescere il proprio business.

Il percorso formativo di DBGA si ispira ai modelli “bootcamp” americani in cui il grado di immersione e partecipazione richiesta è totale. Digital Bros Game Academy utilizza un approccio hands-on, ovvero l’apprendimento sul campo, pratico, concreto e partecipativo. La formazione avviene in un ambiente che replica uno studio di sviluppo e progettazione altamente specializzato, al fine di formare figure professionali “job ready” che possano aspirare a opportunità di impiego professionale o allo sviluppo di una propria attività indipendente.

Oltre ad una formazione puntuale, basata sul principio del “learning by doing” e sullo sviluppo delle competenze tecniche (Hard Skill) e relazionali (Soft Skill), la DBGA dà ai propri studenti l’opportunità di conoscere personalità di rilievo dell’industria dei videogiochi, grazie allo stretto legame con la capogruppo Digital Bros e a collaborazioni con partner del settore, al fine di creare un network di contatti con cui potersi relazionare per aspirare a delle opportunità di lavoro.

Digital Bros Game Academy prepara le basi e favorisce l’inserimento dei propri studenti nel mondo del lavoro: una formula di successo se si considera che il 76% degli studenti del primo e secondo anno accademico ha trovato lavoro nell’industria del Digital Entertainment.

Per ulteriori informazioni sulla Digital Bros Game Academy e sulla campagna iscrizioni al 4° anno accademico visitate il sito ufficiale www.dbgameacademy.it oppure rivolgetevi alla Segreteria al numero 02/21118528.