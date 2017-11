Digital Bros Game Academy: aperte le iscrizioni per l'Open Day di dicembre

: La, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del, annuncia la data del primo Open Day rivolto a tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore del Digital Entertainment.

Il 12 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00 sarà possibile partecipare presso la sede dell’Academy in via Labus 15/3, al primo di una serie di Open Day utili per conoscere nel dettaglio il percorso formativo della DBGA, in attesa dell’apertura della campagna iscrizioni al 4° AA prevista per aprile 2018.



La Digital Bros Game Academy prepara gli studenti ad acquisire le competenze necessarie per diventare sviluppatori di videogiochi. Realtà unica nel suo genere nel panorama formativo italiano, la DBGA è strutturata come un vero studio di sviluppo, in cui gli studenti attraverso un metodo collaborativo basato sul “learning by doing” sperimentano le dinamiche reali che si troveranno ad affrontare alla fine dell’anno accademico nel mondo del lavoro. Una formazione T-Shaped che combina le competenze tecniche (Hard Skill) a quelle relazionali (Soft Skill) per essere “job ready”.



L’industria dei videogiochi in Italia è in forte crescita ed è alla continua ricerca di figure professionali specializzate per rivitalizzarsi e per diventare competitiva a livello internazionale. DBGA vuole contribuire, attraverso la formazione e la valorizzazione dei talenti, ad accrescere le professionalità affinché il settore dell’intrattenimento digitale possa diventare nel nostro Paese, un motore di sviluppo economico ed occupazionale. Seguendo questo approccio, ad oggi a soli tre anni dalla nascita di Digital Bros Game Academy, i risultati di job placement sono stati eccellenti: l’80% degli studenti del primo anno accademico (su un totale di 28 studenti) e il 65% del secondo anno (su un totale di 65 studenti) hanno iniziato a lavorare nel settore dopo appena 6 mesi dalla fine del percorso di studi.

Questi dati confermano quanto il metodo d’insegnamento DBGA sia fortemente orientato al lavoro, grazie ad una formazione puntuale e verticale per rispondere alle esigenze del mercato di riferimento. L’appuntamento del 12 dicembre offre la possibilità, a chi è interessato ad avere maggiori informazioni, di incontrare il corpo docenti della DBGA e lo staff al completo, per avere un feedback diretto sia sull’approccio formativo che sulle opportunità che il nostro settore offre. Inoltre, sarà possibile avere anche la preziosa testimonianza degli studenti che stanno frequentando il 3° anno accademico, che potranno condividere la loro esperienza sul campo e rispondere alle domande dei ragazzi che in questo momento si trovano a dover prendere una decisione per il proprio futuro.



Per registrare la propria partecipazione all’Open Day del 12 dicembre è necessario compilare il form online. Vi ricordiamo che l’anno accademico 2018/2019 di Digital Bros Game Academy avrà inizio a settembre 2018.