Digital Bros Game Academy: aperte le iscrizioni per l'Open Day di marzo

In vista della partenza ad aprile della campagna iscrizioni per l’anno accademico 2018/2019, continuano gli Open Day della. L'Academy si prepara ad accogliere il 28 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la propria sede in via Labus 15/3 Milano, coloro che sono interessati a una carriera nell’industria del Digital Entertainment.

Per registrare la propria partecipazione all’Open Day è necessario compilare il form a questo link. L’accredito dei partecipanti aprirà alle ore 14.30. L’Open Day rappresenta una chiave di volta nella fase decisionale dei potenziali studenti. Si tratta, Infatti, di un momento di approfondimento e di confronto molto importante in cui è possibile avere dalla viva voce del Direttore dell’Academy Geoffrey Davis e dei Core e Specialist Trainer, maggiori dettagli sull’offerta formativa, sui programmi e sulle opportunità che il settore offre.

Gli Open Day dell’Academy sono strutturati in modo da dare ai partecipanti una panoramica sull’intero iter formativo per diventare Game Designer, Game Programmer e Artist & Animator 2D/3D, evidenziando come l’approccio hands-on, ovvero l’apprendimento sul campo, pratico, concreto e partecipativo sia estremamente efficace per la formazione di figure professionali specializzate per l’industria del Digital Entertainment.

L’organizzazione didattica dell’Academy, che replica le dinamiche reali di uno studio di sviluppo, avvalora maggiormente l’approccio e il metodo adottato, inserendo gli studenti in un contesto assolutamente in linea con l’ambiente di lavoro che troveranno alla fine del percorso formativo. Durante l’anno in DBGA, i ragazzi vivranno un’esperienza lavorativa vera e propria, imparando a operare all’interno di un workflow, mettendosi alla prova fin da subito con la creazione di diversi progetti videoludici, nati in seno all’Academy o commissionati da aziende terze e toccando con mano tutte le fasi di progettazione e sviluppo, il tutto sotto l’attenta supervisione e al mentoring dei Core e Specialist Trainer, professionisti del settore videoludico.

La Digital Bros Game Academy attraverso una formazione che risponde esattamente alle esigenze del mercato di riferimento punta a colmare lo skill gap di figure professionali specializzate da impiegare nell’industria dei videogiochi. Vi ricordiamo che l’anno accademico 2018/2019 di Digital Bros Game Academy avrà inizio a settembre 2018. Per chi fosse interessato a intraprendere il nostro percorso formativo, la campagna iscrizioni per il 4°AA di DBGA aprirà ad aprile 2018.