Digital Bros Game Academy apre le iscrizioni per l'Anno Accademico 2019/2020

Digital Bros Game Academy ha aperto ufficialmente la campagna iscrizioni per l’a.a. 2019/2020. L’Academy, fino al 16 luglio 2019 compreso, accoglierà le richieste d’iscrizione ai propri corsi, di coloro che desiderano intraprendere un percorso formativo per diventare sviluppatori di videogiochi.

Sono quattro i corsi di formazione professionale proposti da Digital Bros Game Academy: Game Design, Game Programming, Game Art 3D e la novità Concept Art per videogiochi. Un’offerta formativa studiata per garantire agli studenti una formazione specializzata e in linea con le richieste del settore del Digital Entertainment. Tutte le informazioni sulla modalità di iscrizione, sulla documentazione da presentare, sul processo di selezione e su come richiedere la Borsa di Studio sono pubblicate sul sito ufficiale.

Il termine ultimo per inviare la propria domanda di iscrizione è fissato per il 16 luglio 2019. Chi invece desidera far richiesta di Borsa di Studio, la domanda dovrà pervenire entro il 17 maggio 2019.

L’Academy, attraverso i propri corsi, dà la possibilità ai futuri studenti di entrare in un ambiente che, per struttura organizzativa, riflette le dinamiche di uno studio di sviluppo, consentendo loro di vivere un’esperienza altamente professionalizzante per essere pronti, alla fine del percorso formativo, ad affrontare le sfide del mondo del lavoro.

Digital Bros Game Academy utilizza infatti un approccio hands-on, ovvero l’apprendimento sul campo, pratico, concreto e partecipativo. La proposta formativa si basa sul metodo learning-by-doing e si ispira ai modelli bootcamp americani. Si tratta di corsi intensivi della durata di un anno, una full immersion nello sviluppo di videogiochi, in cui verranno realizzati progetti, sempre più articolati, all’interno di una pipeline reale di lavoro di una software house. I progetti costituiranno il portfolio personale dello studente, uno strumento indispensabile con il quale dimostrare il proprio talento e aspirare a opportunità di impiego professionale. Al termine del corso di formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto legalmente riconosciuto.

Gli studenti dei corsi di Game Design, Game Programming, Game Art 3D e Concept Art per videogiochi, acquisiranno le conoscenze e le competenze tecniche e relazionali (rispettivamente hard e soft skill), necessarie per intraprendere una carriera nel settore del Digital Entertainment, grazie ad un programma di studio che viene costantemente aggiornato e arricchito con moduli verticali in base ai trend di mercato e al mentoring dei Core e Specialist trainer, professionisti altamente qualificati e con una consolidata esperienza lavorativa in questo specifico ambito.

DBGA offre inoltre ai propri studenti, attraverso un ricco programma di seminari e workshop, diverse opportunità per entrare in contatto con professionisti di rilievo dell’industria. L’Academy svolge anche un’importante attività di job placement. Il 77% degli studenti della DBGA ha trovato lavoro presso realtà dell’industria dei videogiochi come 505 Games, Ovosonico, DR Studios, Milestone, Xplored, AnotheReality, Colto, Broken Arms Games, Miniclip solo per citarne alcune.