Digital Bros Game Academy apre le iscrizioni per il primo Open Day del 2018

apre le iscrizioni per il prossimo Open Day. Dopo il successo dell’edizione di dicembre, l’Academy riparte con gli: il primo appuntamento di questo nuovo anno è fissato per il 22 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede di Digital Bros Game Academy in via Labus 15/3 Milano.

L’accredito dei partecipanti aprirà alle ore 14.30. Per registrare la propria partecipazione all’Open Day è necessario compilare il form a questo indirizzo. Per tutti coloro che sono interessati a prendere in considerazione la proposta di DBGA come possibile opzione per il proprio futuro, la partecipazione all’Open Day diventa un’occasione importante per approfondire tutti gli aspetti del percorso formativo offerto e per chiarire eventuali perplessità.

Il 22 febbraio, l’Academy aprirà le sue porte per accogliere chi desidera diventare un professionista dell’industria dei videogiochi. L’intero staff DBGA sarà a disposizione per illustrare la struttura dei corsi e per fornire maggiori informazioni sull’approccio adottato e sulle opportunità che il nostro settore può offrire. Un appuntamento di assoluta utilità, che prevede anche una sessione Q&A in cui i partecipanti, che necessitano avere ulteriori delucidazioni, potranno rivolgere le loro domande al Direttore Generale di Digital Bros Game Academy e ai docenti. Inoltre all’incontro saranno presenti alcuni studenti del terzo anno accademico, che daranno la loro testimonianza diretta sul percorso della DBGA.

La Digital Bros Game Academy è ormai una realtà consolidata nel panorama formativo italiano. Nel corso dei suoi tre anni di vita, l’Academy ha formato 180 studenti seguendo un approccio hands-on, ovvero l’apprendimento sul campo, pratico, concreto e partecipativo. La formazione avviene in un ambiente che replica uno studio di sviluppo e progettazione altamente specializzato, in cui gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per iniziare una carriera nell’industria dei videogiochi.

Il piano di studi e il materiale didattico dei corsi della DBGA per Game Designer, Game Programmer e Artist& Animator 2D/3D, è stato ideato da professionisti del settore, internazionali e italiani ed è in linea con i più alti standard di mercato. L’Academy, inoltre, ha arricchito il proprio programma con l’introduzione di moduli verticali su Realtà Virtuale, Intelligenza Artificiale, Sound Design e Shaders, allo scopo di fornire ai propri studenti un maggior livello di specializzazione. Vi ricordiamo che l’anno accademico 2018/2019 di Digital Bros Game Academy avrà inizio a settembre 2018. Per chi fosse interessato a intraprendere il nostro percorso formativo, la campagna iscrizioni per il 4°AA di DBGA aprirà ad aprile 2018.