Digital Bros Game Academy: aprono i corsi di Game Design e Game Programming

Il nuovo comunicato ufficiale di Digital Bros Game Academy ha permesso all'accademia per aspiranti sviluppatori di annunciare le iscrizioni al secondo ciclo formativo dei corsi DBGA Online Blended di Game Design e Game Programming.

Questa volta i due corsi sono stati rinnovati per consentire agli studenti di apprendere nuovi concetti in base alle loro esigenze e, pertanto, sono strutturati in tre livelli progressivi di apprendimento.

Di seguito trovate tutti i dettagli su come è stato strutturato il piano formativo dei nuovi corsi:

Livello 1 (inizio fissato all'11 aprile 2022 con una durata di 2 mesi): questo corso serve ad acquisire le abilità pratiche e le conoscenze essenziali per muovere i primi passi nello sviluppo di videogiochi

(inizio fissato all'11 aprile 2022 con una durata di 2 mesi): questo corso serve ad acquisire le abilità pratiche e le conoscenze essenziali per muovere i primi passi nello sviluppo di videogiochi Livello 2 (inizio fissato a giugno 2022 con una durata di 3 mesi): in questo caso si possono acquisire conoscenze più approfondite sullo sviluppo e su come lavorare in squadra ad un progetto basato sul motore grafico Unity

(inizio fissato a giugno 2022 con una durata di 3 mesi): in questo caso si possono acquisire conoscenze più approfondite sullo sviluppo e su come lavorare in squadra ad un progetto basato sul motore grafico Unity Livello 3 (inizio fissato a marzo 2022 con una durata di 4 mesi): dedicato alle competenze avanzate, questo corso include anche le nozioni utili per l'utilizzo dell'Unreal Engine come motore grafico

Gli studenti possono quindi decidere, in base alle loro conoscenze, da quale livello iniziare. Chi deciderà di partire dal primo livello dovrà seguire un corso della durata di nove mesi. Chiunque sia indeciso potrà inoltre approfittare del Livello Demo, ovvero un corso formativo di 10 lezioni completamente gratuite.

Il termine ultimo per l’iscrizione al Livello 1 o al corso completo è fissato per il prossimo 10 aprile 2022 tramite la compilazione di un form sul sito ufficiale. Per quello che riguarda invece il costo del corso, questo sarà in offerta a 3.900 euro per tutti coloro che decideranno di iscriversi a tutti e tre i livelli entro e non oltre il 15 febbraio 2022.