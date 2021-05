Digital Bros Game Academy: aprono le registrazioni agli Open Day in streaming

I rappresentanti di DBGA, l'accademia italiana per formare tutti coloro che desiderano intraprendere la carriera di sviluppatori di videogiochi, apre ufficialmente le registrazioni agli Open Day in Live Streaming: ecco tutte le informazioni.

Digital Bros Game Academy è quindi lieta di annunciare il calendario completo degli Open Day dedicati ai propri corsi. Per quest'anno, l'Academy ha ampliato la propria offerta formativa per integrare i primi corsi online di Game Design e Game Programming alle già note lezioni in presenza per Game Design, Programming, Concept Art e Game Art 3D.

La proposta formativa di DBGA correrà quindi sul doppio binario delle lezioni in Live Streaming e dei corsi in presenza, il tutto per andare incontro alle diverse esigenze dei potenziali studenti. Se siete interessati a entrare a far parte dell'industria videoludica e volete muovere i primi passi nel settore insieme a DBGA, eccovi i corsi del Campus e le date degli Open Day in Streaming:

Open Day corso di Game Design: 24 maggio alle ore 18:00

Open Day corso di Game Programming: 25 maggio alle ore 18:00

Open Day corso di Concept Art: 26 maggio alle ore 18:00

Open Day corso di Game Art 3D: 27 maggio alle ore 18:00

Il modulo da compilare per registrarsi ai corsi di proprio interesse è disponibile sul sito di Digital Bros Game Academy: trovate il link in calce alla notizia. All'invio della propria richiesta, si riceverà una emal con il link Zoom per partecipare all'incontro di orientamento con il Direttore Generale dell’Academy Geoffrey Davis e il Core Trainer del corso di propria elezione.

Quanto ai corsi DBGA Online Blended, la prima data utile per partecipare all'Open Day in live Streaming è fissata per il 12 maggio alle ore 18:30. Anche in questo caso, basta compilare e inviare il form scaricabile dalle pagine del sito dell'Academy e attendere la email con il link Zoom per parteciparvi con la supervisione dei Core Trainer Derek Hartin e Matt Sharpe.