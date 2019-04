Digital Bros Game Academy avvia il nuovo corso Concept Art per Videogiochi

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, annuncia la data di apertura delle iscrizioni per l’anno accademico 2019 - 2020 e il nuovo corso di Concept Art per videogiochi.

Il 15 aprile si apre la campagna iscrizioni per il prossimo ciclo formativo in partenza a settembre e per l’occasione DBGA arricchisce la propria offerta formativa con l’attivazione di un nuovo percorso formativo, Concept Art per videogiochi, che va ad aggiungersi agli ormai consolidati corsi di Game Design, Game Programming e Game Art 3D.

L’Academy per rispecchiare sempre di più il workflow di uno studio di sviluppo e per andare incontro a quelle che sono le evoluzioni del settore, ha deciso di istituire il corso di Concept Art per videogiochi, con lo scopo di formare dei professionisti in grado di visualizzare ed elaborare i concetti e le idee per la realizzazione di videogiochi, dando forma a personaggi, creature, ambientazioni per creare il mood del gioco. Nel processo di sviluppo, la Concept Art è una delle prime fasi di lavorazione ed è il punto di congiunzione tra Game Design e tutta la produzione artistica.

La Concept Art, è già presente nell’attuale programma di Game Art dell’Academy attraverso alcuni moduli verticali, ma per permettere ai futuri Game Artist di essere più focalizzati, preparati e pronti per l’inserimento nel mondo del lavoro, la DBGA verticalizzerà i due percorsi professionali: Concept Art per videogiochi e Game Art 3D.

Il Core Trainer del nuovo corso sarà Christian Steve Scampini, noto Concept Artist, illustratore e fumettista, con vent’anni di carriera in campo artistico, di cui la metà trascorsi nel mondo dei videogiochi collaborando con aziende di primo piano del settore. Attualmente Lead Concept Artist per 34BigThings, Scampini vanta anche una consolidata esperienza come trainer, avendo insegnato in quasi tutte le scuole di arti digitali presenti sul territorio italiano.

Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni sul Corso di Concept Art per videogiochi e sull’intera proposta formativa di DBGA, l’Open Day del 16 aprile, che si terrà dalle 15.00 alle 17.00 presso la sede dell’Academy, è l’occasione giusta. Per registrare la propria partecipazione è necessario compilare il modulo a questo link.