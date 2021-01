Digital Bros Game Academy e corsi di Game Design: aprono le registrazioni agli Open Day

DBGA, l'accademia italiana per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, apre ufficialmente le registrazioni agli Open Day on Demand per i corsi di Game Design, Game Programming, Concept Art e Game Art 3D.

Nell'attesa che apra ufficialmente l'anno accademico 2021-2022, la fucina formativa di Digital Bros si rivolge a coloro che desiderano fare della propria passione per i videogiochi una professione invitando gli interessati a partecipare agli Open Day On Demand, degli incontri di orientamento per i corsi organizzati da DBGA.

Gli Open Day On Demand di Digital Bros Game Academy saranno quattro, rispettivamente uno per corso, per consentire ai potenziali futuri studenti di orientarsi tra le offerte formative dell'Accademia videoludica e ricevere tutte le informazioni necessarie per imboccare il percorso di studio ideale.

Per assistere all'Open Day On Demand, in calce alla notizia trovate il form di registrazione all'iniziativa formativa organizzata dall'Academy di Digital Bros con l'accompagnamento del Direttore Generale Geoffrey Davis e dei Core Trainer, Matteo Sciutteri (corso di Game Design), Alberto Barbati (corso di Game Programming), Lorenzo Lodovichi (corso di Concept Art) e Massimo Ribattezzato (corso di Game Art 3D).