Digital Bros Game Academy, le iscrizioni sono aperte: i corsi diventano biennali!

I rappresentanti di Digital Bros Game Academy, l'Accademia Internazionale di videogiochi del Gruppo Digital Bros, annunciano l'avvenuta apertura delle iscrizioni ai corsi DBGA Campus per l'anno accademico 2022/2023 che partirà a inizio ottobre.

I corsi DBGA Campus di Game Design, Game Programming, Concept Art e Game Art 3D si rinnovano, diventando biennali per offrire una preparazione ancora più specializzata sulle richieste più attuali dell'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento digitale. I due anni di formazione sono pensati per fornire tutte le competenze e l'esperienza sul campo per entrare nel settore dei videogiochi da professionista.

Il primo anno dei corsi del Campus è incentrato sull'acquisizione delle competenze necessarie per costruire le fondamenta delle professioni di Game Designer, Game Programmer, Concept Artist e specializzato in Game Art 3D. Il secondo anno è invece focalizzato sull'apprendimento e sul consolidamento delle capacità più avanzate richieste dal settore, oltre alla specializzazione nella disciplina preferita da ciascun studente e alla preparazione per il mercato del lavoro.

Come sottolineano i curatori della Digital Bros Game Academy, le attività formative sono potenziate, a partire dalle lezioni in aula con i Core Trainer, professionisti del settore che guideranno gli studenti durante tutto il percorso biennale. I programmi arricchiti dei corsi forniscono nuovi moduli su aree specifiche dello sviluppo dei videogiochi, seguendo le tendenze e l'evoluzione di un mercato in costante mutamento e dalla crescita esponenziale. Il percorso formativo biennale vede la partecipazione e la collaborazione attiva di studi di sviluppo italiani e internazionali, con gli studenti impegnati in attività di laboratorio pensate per concretizzare quanto appreso durante le lezioni attraverso il lavoro in team.