Digital Bros Game Academy ospita Reid Schneider di Typhoon Studios per un giorno

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, ha ospitato presso la propria sede Reid Schneider, veterano dell’industria dei videogiochi, per un seminario davvero esclusivo.

Gli studenti della DBGA, hanno avuto l’opportunità di incontrare Reid Schneider, produttore esecutivo e co-fondatore di Typhoon Studios, studio di sviluppo con sede a Montreal, fondato nel 2017 da Reid insieme ad Alex Hutchinson e Yassine Riahi.

Con un seminario dal titolo Journey to Opening a Studio, Reid Schneider ha condiviso con gli studenti dell’Academy la sua esperienza, iniziata lavorando per grandi software house, come Ubisoft Montreal, EA e WB Games Montreal su progetti multimilionari, solo per citarne alcuni Batman: Arkham Origins e Batman: Arkham Knight, fino ad arrivare alla decisione di fondare uno studio di sviluppo indipendente.

Ed è stato proprio il percorso che ha portato Reid Schneider e il suo team alla creazione di uno studio indipendente il fulcro dell’incontro di oggi. Infatti, Reid si è focalizzato su cosa questa scelta ha comportato, sia a livello di visione creativa e di idee per la realizzazione del loro primo titolo, ma anche delle difficoltà e sfide affrontate.

Il legame tra Digital Bros Game Academy e 505 Games, publisher del titolo d’esordio di Typhoon Studios, Journey to the Savage Planet in uscita a gennaio 2020, ha favorito la realizzazione di questo seminario, che ha rappresentato per gli studenti di DBGA un’importante occasione per comprendere, grazie alla testimonianza di Reid, cosa significa lavorare nella Game Industry per grandi software house e per uno studio indipendente.

Reid Schneider con il suo intervento, ha dato un contributo significativo alla formazione dei nostri studenti, i quali hanno colto l’occasione per rivolgergli domande su aspetti diversi della professione dello sviluppatore di videogiochi.

L’Academy attraverso un ricco calendario di seminari & workshop con personaggi di primo piano dell’industria dei videogiochi sia nazionali che internazionali offre ai propri studenti la possibilità di avere una visione della Game Industry a 360°. Questi incontri sono un tassello imprescindibile della formazione, grazie ai quali gli studenti ricevono best practice e consigli per avviare in un prossimo futuro una carriera in questo settore, nonché un’ottima opportunità per fare networking.